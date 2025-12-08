2024 hat Magnum 7,9 Milliarden Euro umgesetzt, im ersten Halbjahr 2025 waren es 4,5 Milliarden. Der Börsenwert entspreche dem Achtfachen des für 2025 erwarteten operativen Ergebnisses (Ebitda), haben die Experten von Morningstart ausgerechnet. Vor dem Börsendebüt hatten die Analysten von Barclays eher mit einer Bewertung von 10,1 bis 10,8 Milliarden Euro gerechnet. Unilever hatte aber vor Verkaufsdruck gewarnt, weil Magnum - anders als der bisherige Mutterkonzern - zunächst nicht in den FTSE-Index der Londoner Börse aufgenommen wird. Magnum wird parallel auch in London und New York gelistet. Mit dem niedrigen Referenzpreis wolle Unilever neue Investoren anlocken und eine Enttäuschung vermeiden, sagte Fernand de Boer von der Investmentbank Degroof Petercam zu Reuters.