Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten Reuters, die Regierung in Rom sehe positive Effekte durch einen Zusammenschluss von Unicredit und Commerzbank, solange der Firmensitz in Italien bleibe. Die Mailänder würden sich um die Erlaubnis der Aufsichtsbehörden bemühen, potenziell bis zu 30 Prozent an der Commerzbank erwerben zu können, sagten andere Insider. Ein früherer Annäherungsversuch an die Commerzbank noch unter Ex-Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier war in Italien auf politischen Widerstand gestossen. Hauptgrund dafür waren Pläne für eine Holdingsgesellschaft in Deutschland. Grenzüberschreitende Fusionen wurden in der Vergangenheit in Rom oft kritisch gesehen. Denn italienische Banken spielen eine wichtige Rolle für die dortige Regierung, den ungewöhnlich hohen Schuldenberg zu refinanzieren.