Der Computerkonzern befeuerte am Freitag mit seinem Quartalsbericht die Sorge, dass das deutliche Wachstum in diesem Bereich zulasten der Marge geht. Die zuletzt stark gelaufenen Dell-Aktien brachen im vorbörslichen New Yorker Handel um gut 15 Prozent ein. In diesem Jahr hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.