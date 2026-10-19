Interessante Renditen

Katastrophenanleihen werden von Versicherungsgesellschaften oder auch von Spezialgesellschaften ausgegeben. Dabei wird das von den Anlegern eingenommene Geld beim Eintreten einer bestimmten Naturkatastrophe für die Deckung der Schäden eingesetzt. Tritt das Katastrophenereignis bis zum Ende der Laufzeit nicht ein, erhalten die Investoren das Geld zurück.