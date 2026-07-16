Die Swatch Group hat in den beiden vergangenen Jahren unter stark rückläufigen Umsätzen gelitten. Dabei machte dem Bieler Uhrenkonzern in erster Linie die Konsumschwäche in China zu schaffen. 2024 brach der Gruppenumsatz in Franken um knapp 15 Prozent und 2025 um weitere 6 Prozent ein. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz noch bei 6,3 Milliarden Franken. Den höchsten Umsatz in seiner Geschichte hatte der Konzern 2014 mit 8,7 Milliarden Franken erzielt.