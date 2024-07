Obwohl die Nettozuflüsse und das Angebot in den kommenden Monaten den Etherpreis beeinflussen werden, könnten die unmittelbaren Auswirkungen der ETFs einige Anleger enttäuschen. Es wird erwartet, dass es zu einer langsamen Rotation in ETFs von Kryptobörsen kommt, anstatt zu schnellen Zuflüssen. Laut Alex Kuptsikevich, Senior Market Analyst bei FxPro, könnte die Preisbewegung in den ersten Tagen begrenzt sein. Er betont jedoch, dass Ethereum als die zweitgrösste Kryptowährung insgesamt eine höhere Gewichtung in den Portfolios der Anleger erhalten könnte.