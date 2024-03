Zahl der Transistoren mehr als verdoppelt

Die B200 präsentiert sich als zwei verbundene Chips etwa in der Grösse einer seiner Vorgänger, die jedoch funktionell eine Einheit bilden. Die Zahl der Transistoren liegt bei 208 Milliarden und damit mehr als doppelt so viele wie bei Hopper. Die Aufrüstung ist der scheinbar unsättigbaren Nachfrage des Marktes geschuldet: Damit KI-Programme wie ChatGPT menschliche Interaktion simulieren oder anhand weniger Stichworte Texte erstellen können, ist enorme Rechenpower gefragt. So hat Microsoft für den ChatGPT-Entwickler OpenAI einen Hochleistungscomputer aus 10'000 Nvidia-Chips gebaut. Ein Preis für die Blackwell B200 wurde zunächst nicht bekannt. Das Vorgänger-Modell kostet in der Regel mehr als 20'000 Dollar das Stück.