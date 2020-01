Die Aktie des Elektroauto-Pioniers aus Kalifornien stieg am Mittwoch um knapp fünf Prozent und markierte ein Rekordhoch. Damit erreichte der Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 89 Milliarden Dollar. Das sind zwei Milliarden mehr als GM und Ford zusammen, die auf einen Börsenwert von 50 Milliarden beziehungsweise 37 Milliarden Dollar kommen.

Tesla shares are on fire. For the first time, Tesla's market value zooms past that of General Motors and Ford combined. More here: https://t.co/hr3bpJOF03 pic.twitter.com/MAxWwi3l0A

— Reuters Business (@ReutersBiz) January 9, 2020