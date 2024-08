In den letzten Wochen häuften sich die Beweise, die alle diese Aussagen widerlegten. Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli fiel schwach aus, ebenso die KI-gestützten Quartalsgewinne der grossen Technologieunternehmen. Und die Bank von Japan erhöhte die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr. Dieser Dreifachschlag schreckte die Anleger auf und liess ihnen plötzlich die Gefahr erkennen, die darin liegt, beispielsweise den Aktienkurs von Nvidia in weniger als zwei Jahren um 1100 Prozent in die Höhe zu treiben, sich mit Ramschkrediten einzudecken und diese zu Anleihen zu bündeln oder in Japan Geld zu leihen und es in Vermögenswerte in Mexiko zu stecken, die eine Rendite von 11 Prozent erzielen. Innerhalb von drei Wochen wurden nun rund 6,4 Billionen Dollar von den globalen Aktienmärkten gelöscht.