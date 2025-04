Am gestrigen Montag wurde Geschichte geschrieben. Der europäische Stoxx 600 stieg innerhalb von 10 Minuten über 11 Prozent an - bis der Handel kurzzeitig ausgesetzt wurde. In den nächsten zehn Minuten fiel er wieder knapp 10 Prozent. Vergleichbare Bewegungen wurden auch in den USA, Japan und der Schweiz verzeichnet.