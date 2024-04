«Der Goldpreis erreicht neue Höhen», so Yardeni in einer Kundenmitteilung am Sonntag und bezog sich dabei auf den Goldpreis, der im März ein Allzeithoch erreichte. «Eine weitere Lohn-Preis-Spirale aufgrund steigender Ölpreise würde stark an die Grosse Inflation der 1970er Jahre erinnern, als der Goldpreis rapide anstieg. Unter diesen Umständen wären 3000 bis 3500 Dollar pro Unze ein realistisches Ziel für Gold bis 2025.»