«Schweizer Handwerk verliert massiv an Wert»

Auch bei Claudio Minder (46) kommt der Sinneswandel des Bundes nicht gut an. Der Ex-Mister-Schweiz ist Co-CEO von Kybun-Joya. Die Firma stellt ihre Schuhe in der Rheintaler Gemeinde Sennwald SG her. «Der Entscheid trifft uns», schreibt Minder auf Facebook. «Wir produzieren nach Schweizer Richtlinien und zu Schweizer Kosten.» Das Schweizerkreuz sei für ihn immer ein Versprechen gewesen – für Qualität, Verantwortung und Herkunft. «Für viele wird es jetzt einfach ein Marketing-Label», findet Minder. «Wir sind enttäuscht. Das ist eine Verwässerung.» Angst vor Wettbewerb habe er nicht, betont er. «Aber Schweizer Handwerk verliert so massiv an Wert.»