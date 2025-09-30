Mehr als 150'000 Bundesangestellte geben in dieser Woche ihren Arbeitsplatz auf, nachdem sie Abfindungsangebote angenommen haben. Es ist der grösste Exodus von Staatsbediensteten innerhalb eines Jahres seit fast 80 Jahren. Während die Regierung von Präsident Donald Trump damit ihr Ziel verfolgt, die Verwaltung zu verschlanken und Kosten zu senken, warnen Gewerkschaften und Verwaltungsexperten vor einem Verlust an institutionellem Fachwissen, einem «Brain-Drain». Die offiziellen Kündigungen für Mitarbeiter, die sich für ein Programm zum Ausstieg entschieden haben, treten am Dienstag in Kraft.
Die Abfindungen sind ein Eckpfeiler der Politik von Präsident Trump, die Bundesverwaltung zu verkleinern. Das Programm kombinierte finanzielle Anreize mit der Androhung von Entlassungen für diejenigen, die das Angebot ablehnten. Trump und sein ehemaliger Berater, der Tech-Milliardär Elon Musk, hatten argumentiert, der Beamtenapparat sei zu gross und ineffizient geworden. Durch eine Kombination aus Abfindungen, Entlassungen und anderen Anreizen will die Trump-Regierung bis Ende des Jahres voraussichtlich rund 300'000 Stellen abbauen, was einem Rückgang von 12,5 Prozent entspräche. Die Abfindungen sollen laut dem Personalbüro der Regierung (OPM) jährliche Einsparungen von schätzungsweise 28 Milliarden Dollar bringen.
Das Programm sei «eine unglaubliche Entlastung für den amerikanischen Steuerzahler», sagte eine Sprecherin. Die grösste Auswirkung des Exodus wird nach Ansicht von Experten jedoch der Verlust an Wissen und Erfahrung sein. «Es dauert Jahre, tiefes Wissen und Fachkenntnisse zu entwickeln, um die Regierungsprogramme zu leiten, für die diese Leute zuständig sind. Jetzt geht ein Grossteil dieses Wissens zur Tür hinaus», sagte Don Moynihan, Professor an der Ford School of Public Policy der Universität von Michigan. Der Verlust an Fachwissen erschwert es vielen Behörden, ihre Arbeit auszuführen und der amerikanischen Öffentlichkeit zu dienen, wie aus Interviews mit aktuellen und ehemaligen Bundesangestellten hervorgeht.
«Einige der brillantesten Ingenieure»
Bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa etwa nahmen fast 4000 Mitarbeiter die Abfindungsangebote an. «Die Behörde verliert einige der brillantesten Ingenieure und Luft- und Raumfahrtwissenschaftler der Welt, und sie werden nicht ersetzt», sagte Matt Biggs, Präsident der Gewerkschaft IFPTE, die 8000 Nasa-Mitarbeiter vertritt. Eine Nasa-Sprecherin erklärte hingegen, die Behörde verfolge ein «goldenes Zeitalter» der Forschung und Innovation, einschliesslich Missionen zum Mond und Mars, und werde den Bedarf an Fachkräften weiter prüfen.
Die Abfindungen haben sich auf eine breite Palette von Regierungsarbeiten ausgewirkt, darunter Wetterdienst, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsprogramme. Beim Nationalen Wetterdienst nahmen fast 200 Mitarbeiter Abfindungen an, was zu einem Verlust von technischem Personal für die Wartung von Vorhersagegeräten und von erfahrenen Meteorologen führt. Im Forschungsdienst des Landwirtschaftsministeriums (USDA) gehen etwa 1200 Mitarbeiter, was 17 Prozent des Personals entspricht. Darunter war ein Wissenschaftler, der auf die schnelle Erkennung von Pilzgiften in Getreidesilos spezialisiert war. Ohne dessen Fachwissen könne diese Arbeit zur Lebensmittelsicherheit nicht fortgeführt werden, sagte ein Gewerkschaftsvertreter.
(Reuters/cash)