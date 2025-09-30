Das Programm sei «eine unglaubliche Entlastung für den amerikanischen Steuerzahler», sagte eine Sprecherin. Die grösste Auswirkung des Exodus wird nach Ansicht von Experten jedoch der Verlust an Wissen und Erfahrung sein. «Es dauert Jahre, tiefes Wissen und Fachkenntnisse zu entwickeln, um die Regierungsprogramme zu leiten, für die diese Leute zuständig sind. Jetzt geht ein Grossteil dieses Wissens zur Tür hinaus», sagte Don Moynihan, Professor an der Ford School of Public Policy der Universität von Michigan. Der Verlust an Fachwissen erschwert es vielen Behörden, ihre Arbeit auszuführen und der amerikanischen Öffentlichkeit zu dienen, wie aus Interviews mit aktuellen und ehemaligen Bundesangestellten hervorgeht.