Momentan setzt Medacta rund 600 Millionen Franken um. Sie wollen in den nächsten drei bis fünf Jahren die Umsatzmilliarde schaffen. Wie werden Sie dieses Ziel erreichen?

Wir werden unsere Strategie der vergangenen Jahre fortsetzen. Das heisst, wir wollen weiterhin dort wachsen, wo wir schon stark sind: Bei unseren Kerngeschäften mit Hüft- und Kniegelenkimplantaten. Hinzu kommen andere Felder wie Schulter, Wirbelsäule und Sportmedizin, in letzterem haben wir dieses Jahr eine Akquisition gemacht. Diese Felder werden in Zukunft ebenfalls Pfeiler unserer Entwicklung sein. In 2024 hatten wir einen Umsatz von rund 591 Millionen Euro. Unsere Guidance für das Jahr 2025 ist ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent bei konstanten Währungen. Dann bekommen Sie einen Startpunkt für das Jahr 2025. Wir planen, unseren Trend, über dem Markt zu wachsen, fortzusetzen - und wir wollen vor allem geographische Märkte weiter ausbauen, wie zum Beispiel in den USA und Japan, die schon heute zu unsere Hauptmärkten zählen. Dort sehen wir weiterhin Potenzial. Wir haben momentan einen globalen Marktanteil von ungefähr zwei Prozent, den wir mit unseren schon gut laufenden Produkten weiter ausbauen wollen. Es ist also eine Kombination von weiterer Marktpenetration und Expansion von neuen Geschäftsbereichen.