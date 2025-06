Die Münchner Firma ist das zweite Unternehmen, das noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse will. Erst vor wenigen Tagen hatte der Berliner Auto-Ersatzteilhändler Autodoc seinen Börsengang im Prime Standard angekündigt. In diesem Börsensegment gelten strengere Regelungen als im Freiverkehr. Dafür können die dort notierten Unternehmen in einen der Indizes aufgenommen werden, wie dem Kleinwerteindex SDax.