Schon beim Börsengang war das Interesse nicht überwältigend: Das Unternehmen, das Produkte wie Insulinpumpen, Blutzuckermesssysteme und Sensoren für Typ-1- und Typ-2-Diabetes herstellt, platzierte 28 Millionen Aktien zu je 20 Dollar und blieb damit deutlich unter der angepeilten Preisspanne von 25 bis 28 Dollar.
Medtronic-Diabetestochter mit schwachem Börsendebut
Die Aktien von MiniMed - zuvor die Diabetes-Sparte von Medtronic - fallen beim Börsendebut.
06.03.2026 19:10
