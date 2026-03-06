Die Diabetes-Sparte MiniMed des US-Gesundheitskonzerns Medtronic ‌wird ⁠bei ihrem Debüt an der ⁠US-Börse Nasdaq mit 5,35 Milliarden ‌Dollar bewertet. Zu ihrem ‌Handelsdebüt am ​Freitag rutschten die Aktien 4,8 Prozent unter ihren Ausgabepreis.

Schon beim Börsengang war ‌das Interesse nicht überwältigend: Das Unternehmen, das Produkte wie Insulinpumpen, Blutzuckermesssysteme ​und Sensoren für ​Typ-1- und Typ-2-Diabetes ​herstellt, platzierte 28 Millionen Aktien ‌zu je 20 Dollar und blieb damit deutlich unter ​der ​angepeilten Preisspanne von ⁠25 bis 28 ​Dollar.