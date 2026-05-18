Mit Dominion sichert sich NextEra Zugang zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der Branche. Der ‌Versorger aus Virginia verfügt über vertraglich gesicherte Rechenzentrumskapazitäten von fast 51 Gigawatt. Zu den Kunden zählen Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und weitere grosse Technologiekonzerne. Zum Netzgebiet von Dominion gehört auch die sogenannte «Data Center Alley» im Norden ​Virginias - die weltweit grösste Konzentration von Rechenzentren und einer der am schnellsten ​wachsenden Strommärkte der Welt. Bereits im vergangenen Jahr hatte ​NextEra mit der Alphabet-Tochter Google die Wiederinbetriebnahme eines Atomkraftwerks in Iowa vereinbart, um den steigenden Energiebedarf der Tech-Branche zu bedienen.