Ob der Schritt gelingt, hängt massgeblich auch von der Technik ab. Eine Schlüsselrolle spielt die zentrale Abwicklungsstelle DTCC, die den Handel und die Abrechnung an den US-Börsen organisiert. Sie plant, bis Ende 2026 eine Abwicklung rund um die Uhr zu ermöglichen. In einer gemeinsamen Studie mit Ernst & Young geht die DTCC davon aus, dass bis 2028 zwischen einem und zehn Prozent des gesamten US-Aktienvolumens während der verlängerten Handelszeiten umgesetzt werden könnten.