Bis 8,5 Prozent steigen die Aktien von Cosmo am Mittwochvormittag. Der nun erreichte Wert von 103,60 Franken entspricht einem Vier-Wochen-Hoch. Im Laufe des März waren die Valoren des Pharmaunternehmens deutlich unter 80 Franken gefallen, haben dann aber wieder Aufwärtsdrall erfahren - der nun nochmals verstärkt wird, und zwar aufgrund eines Forschungserfolgs.
Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Mittel Clascoterone, das bei Männern gegen Haarausfall eingesetzt wird, in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse erzielt. Bei Patienten, die während zwölf Monaten behandelt wurden, setzte sich der Haarwuchs sukzessive fort. Im Unterschied dazu ging der Haarwuchs bei Patienten zurück, die ab dem siebten Monat auf ein Placebo umgestiegen waren.
«Diese Ergebnisse der 12-monatigen Phase-III-Studie stellen einen Meilenstein für Clascoterone und für die Behandlung von Haarausfall bei Männern dar», wird Cosmo-CEO Giovanni Di Napoli in der Mitteilung vom Mittwochmorgen zitiert. Nun würde die Einreichung von Zulassungsanträgen «mit Hochdruck» sowohl in den USA als auch Europa vorangetrieben. Bei der US-Zulassungsbehörde FDA plane Cosmo, den Antrag Anfang 2027 einzureichen.
Clascoterone hatte schon im Dezember für einen Kurssprung der Cosmo-Aktie gesorgt. Sie legte innert weniger Tage um rund 40 Prozent zu. Zuvor hatte das Management Studien-Ergebnisse, die «bahnbrechend» gewesen seien, vorgelegt.
Nur wenige Tage nach der Meldung hatten Mitglieder des Managements und Verwaltungsrates aber privat gehaltene Cosmo-Aktien im Umfang von einer halben Million Franken verkauft. Dies warf die Frage auf, ob und wie sehr die Top-Führungskräfte vom Geschäftsgang des von ihnen geleiteten Unternehmens überzeugt gewesen waren. An den Erfolg geglaubt hatten zweifelsohne die Anleger, die nun am Mittwoch erneut zugegriffen haben.
Nach Ansicht von Analysten ist Clascoterone einer von drei Wachstumstreibern des in Dublin (Irland) ansässigen Unternehmens. Die beiden anderen sind das KI-unterstütztes Endoskopiegerät GI-Genius und das Akne-Medikament Winlevi. Insgesamt sei Cosmo gut aufgestellt, um gezielt in Forschung & Entwicklung zu investieren, Partnerschaften einzugehen, organisch zu wachsen und Dividenden zu zahlen, notierte Berenberg-Analystin Estelle Bétrisey, als sie Ende März das Kursziel auf 120 von 79 Franken anhob und das «Buy»-Rating für Cosmo bestätigte. Laut AWP-Analyser ist sie eine der vier Expertinnen und Experten, welche Cosmo zum Kauf empfehlen. «Halten»- und «Verkaufen»-Ratings gibt es keine.
(cash)