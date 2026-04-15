Nach Ansicht von Analysten ist Clascoterone einer von drei Wachstumstreibern des in Dublin (Irland) ansässigen Unternehmens. Die beiden anderen sind das KI-unterstütztes Endoskopiegerät GI-Genius und das Akne-Medikament Winlevi. Insgesamt sei Cosmo gut aufgestellt, um gezielt in Forschung & Entwicklung zu investieren, Partnerschaften einzugehen, organisch zu wachsen und Dividenden zu zahlen, notierte Berenberg-Analystin Estelle Bétrisey, als sie Ende März das Kursziel auf 120 von 79 Franken anhob und das «Buy»-Rating für Cosmo bestätigte. Laut AWP-Analyser ist sie eine der vier Expertinnen und Experten, welche Cosmo zum Kauf empfehlen. «Halten»- und «Verkaufen»-Ratings gibt es keine.