Sie scheinen nicht so pessimistisch zu sein wie viele andere Marktbeobachter…

Nein, weshalb sollte ich glauben, dass die Welt jetzt untergeht? Dieser Krieg im Mittleren Osten war eine katastrophale Fehlentscheidung von Trump, weil er auf völlig falschen Annahmen aufbaute. Alle werden zurück zu ihren Sachen gehen. Netanyahu geht zurück und wird versuchen, an der Macht zu bleiben, damit er nicht ins Gefängnis muss. Der Iran wird von dem neuen Regime irgendwie stabilisiert. Was bedeuten wird, dass zigtausende von unschuldigen Menschen in Gefängnissen landen. Der Iran wird weiter an seiner Atombombe bauen. Donald Trump wird nach Hause gehen und jedem, der es nicht wissen will, erzählen, er habe den Krieg gewonnen. Die Amerikaner werden sich aber vielleicht einmal darüber Gedanken machen, ob es Sinn gemacht hat, einen Krieg zu führen, der sie jeden Tag mindestens eine Milliarde Dollar gekostet hat. Aber wirft das alles die Kapitalmärkte für dieses Jahr aus der Bahn? Nein.