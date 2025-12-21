In Dubai entsteht bereits ein Mercedes-Tower

Wie teuer die Mercedes-City wird, ist noch unbekannt. Angaben zu den Kosten macht der Autobauer keine. Einen Anhaltspunkt liefert aber das andere Projekt, das die Deutschen zusammen mit Bauträger Binghatti verfolgen. In der Innenstadt von Dubai wächst gerade der Mercedes-Tower in die Höhe – ein 341 Meter hoher Wolkenkratzer mit 65 Stockwerken. Im Luxus-Hochhaus sind 150 Residenzen der Oberklasse vorgesehen, die bis zu 23,5 Millionen Dollar kosten sollen. 2026 soll der Bau fertig sein. Die geschätzten Kosten: rund eine Milliarde Dollar.