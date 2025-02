In den Abteilungen Vertrieb und Autofinanzierung sollen einem Insider zufolge zehn bis 15 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Ähnliches sei im Lauf des Jahres auch bei IT-Diensten und in der Rechtsabteilung geplant, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Die Personalkosten sollten bis 2027 um 25 Prozent gesenkt werden. Als erstes hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Personalabbau in Vertrieb und Finanzierung berichtet. Das Unternehmen äusserte sich auf Anfrage dazu vorerst nicht.