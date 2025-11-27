Diesem Wettbewerb müsse man sich stellen. «Jetzt wollen wir ja nicht 100 Prozent des Marktes haben, sondern eben unseren Anteil. Und da ist es absolut möglich, mit der richtigen Produktstrategie und der richtigen Industrialisierungsstrategie das zu erhalten oder auch auszubauen. Aber wir sind nicht naiv. Wir sind realistisch. Die nächsten Jahre in China werden tough.» Um bei Kosten und Effizienz in der Entwicklung mitzuhalten, müsse Mercedes «chinesischer» werden. «So nah an die 100 Prozent wie möglich. In China for China. Nur so kriegst du in dem Preisgefüge, wie sich das gerade jetzt darstellt, Wasser unterm Kiel.»