Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz sorgt sich über eine mögliche Knappheit an Computerchips des Anbieters Nexperia. «Die gesamte Industrie ist betroffen», sagte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Dienstag. Die Entwicklung werde derzeit genau beobachtet. «Aufgrund der grossen Komplexität und Volatilität ist es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, verlässliche Prognosen zu machen.»