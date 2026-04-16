Für dieses Jahr ​hat der Stuttgarter Autobauer ​bereits angekündigt, abermals unter Vorjahresniveau zu landen. Das liege neben dem ‌harten Wettbewerb auch an Modellwechseln. Bis 2027 will Mercedes-Benz sieben China-spezifische Neuheiten auf den Markt bringen. Die Rendite ​wird ​Wilhelm zufolge vorerst ⁠auf niedrigerem Niveau liegen. Nach 15 ​Prozent Marge 2024 ⁠seien es im vergangenen Jahr noch mehr als ‌zehn Prozent gewesen. «Vor dem Hintergrund des herausfordernden Marktumfelds und des weiteren Hochlaufs der Elektromobilität gehen ‌wir davon aus, dass sich die Marge ​mittelfristig im hohen einstelligen Bereich bewegen wird», sagte Wilhelm.