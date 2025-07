Mercedes-Benz habe festgestellt, dass bei einem Tausch des Fahrerairbags ein Modul der Firma Takata verbaut worden sein könnte, teilte eine Sprecherin mit. Bei einem Unfall mit auslösendem Airbag könnte der Gasgenerator bersten. Der Airbag würde dann keine Rückhaltewirkung entfalten und es bestünde Verletzungsgefahr für die Insassen durch sich separierende Gasgeneratorteile, so die Sprecherin. In dem am Freitag veröffentlichten KBA-Rückruf ist vom «Lösen von Metallfragmenten» die Rede, welche die Insassen verletzen könnten.