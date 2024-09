An der Börse kommt die gesenkte Prognose nicht gut an: Die Mercedes-Aktien sind am Freitag in der Spitze um 8,4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief eingebrochen. Zwar hätten einige Investoren mit einer Gewinnwarnung gerechnet, dennoch sei sie nun überraschend gekommen und grösser ausgefallen als erwartet, schrieben die RBC-Analysten. Auch für die übrigen Autowerte im Dax ging es bergab. Anlagestratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets konstatierte: «Das Problem ist immer das gleiche.» Autos liessen sich in diesen Tagen nur noch schwer an die Frau oder den Mann bringen, hauptsächlich in China, aber auch in allen anderen Teilen der Welt.