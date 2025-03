Der Autobauer Mercedes-Benz forscht in seinem Innovationszentrum in Berlin am Einsatz humanoider Roboter in der Produktion. Einige Modelle des Roboters «Apollo» der US-Firma Apptronik werden trainiert, um Komponenten und Module zur Produktionslinie zu transportieren. In einem nächsten Schritt sollen sie selbstständig arbeiten können.