So habe Mercedes den Anteil seiner Top-End-Fahrzeuge, die besonders viel Gewinn abwerfen, signifikant ausgebaut. Zu dieser Kategorie zählen zum Beispiel die S- oder G-Klasse, aber auch AMG oder Maybach. Machten diese 2019 noch circa zehn Prozent des Portfolios aus, lag der Anteil 2025 bei 15 Prozent, wie der Sprecher mitteilte. Gleichzeitig habe Mercedes seine Verkäufe zu höherwertig konfigurierten Fahrzeugen verschoben. Parallel habe Mercedes den Anteil an traditionell margenschwächeren Flotten- und Volumenkanälen bewusst reduziert.