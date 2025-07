Der Kauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für umgerechnet rund 3 Milliarden Euro ist in trockenen Tüchern, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit der Übernahme will Merck ein Geschäft rund um die Behandlung von seltenen Tumoren aufbauen. Mit dem Vollzug der Transaktion endet auch die Börsennotierung des US-Unternehmens an der Nasdaq.