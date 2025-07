Das rostrote Gebäude sei ein «Neubau an erstklassiger Lage mitten in der Stadt Zürich. Die Adresse für Premium Offices und namhafte Unternehmen», heisst es auf der Website. Und weiter: «Lake freut sich, bekannt geben zu können, dass 10'000 Quadratmeter Bürofläche plus Campus-Einrichtungen an ein internationales Technologieunternehmen vermietet werden konnten. Dies entspricht einem Vermietungsstand von 70 Prozent der Büroflächen.»