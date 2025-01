22 Millionen Dollar sollen in einen Fonds für Trumps Präsidentenbibliothek fliessen, der Rest deckt Anwaltskosten und Entschädigungen für weitere Kläger, wie Meta am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen reichte eine entsprechende Mitteilung beim Bundesgericht in San Francisco ein. Damit wird ein Rechtsstreit beigelegt, den Trump nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angestrengt hatte.