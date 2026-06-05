Der Facebook-Mutterkonzern Meta erwägt einem Zeitungsbericht zufolge eine Aktienemission in zweistelliger Milliardenhöhe, um seine Pläne im ‌Bereich ⁠der Künstlichen Intelligenz (KI) zu finanzieren. Wie die «Financial Times» am ⁠Freitag unter Berufung auf drei Insider berichtete, sucht das Management nach neuen Wegen ‌zur Kapitalbeschaffung. Die internen Diskussionen hätten sich ‌nach der erfolgreichen Aktienplatzierung ​des Google-Mutterkonzerns Alphabet in dieser Woche intensiviert. Alphabet hatte sich auf diesem Weg 84,75 Milliarden Dollar beschafft. Meta habe jedoch noch keine Banken mandatiert, und es seien weiterhin alle Finanzierungsoptionen offen, ‌hiess es in dem Bericht weiter.