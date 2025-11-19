Die Behörde hatte Meta 2020 verklagt und wollte den Konzern zwingen, Instagram und Whatsapp zu verkaufen. Sie argumentierte, Meta habe die aufstrebenden Konkurrenten für Milliardensummen aufgekauft, um den Wettbewerb auszuschalten. Boasberg erklärte jedoch, die FTC habe bei ihrer Marktanalyse Konkurrenten wie die Videoplattformen TikTok und YouTube zu Unrecht nicht berücksichtigt. «Selbst wenn man YouTube nicht berücksichtigt, reicht die Einbeziehung von TikTok allein aus, um die Klage der FTC abzuweisen», hiess es in der Urteilsbegründung.