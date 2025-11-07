Ein Konzernsprecher betonte, dass die in den Dokumenten genannten Schätzungen «grob und sehr umfassend» seien. Die tatsächlichen Einnahmen aus Werbung für illegale Medikamente, Online-Glücksspiel oder Anlagebetrügereien lägen deutlich darunter. In vielen Verdachtsfällen habe es sich um legitime Anzeigen gehandelt. Genaue Zahlen nannte er jedoch nicht. «Wir bekämpfen Betrug aggressiv», fügte er hinzu. «Nutzer wollen diese Inhalte nicht, seriöse Werbekunden wollen sie nicht und wir wollen sie auch nicht.» In den vergangenen eineinhalb Jahren seien die Beschwerden über betrügerische Werbung weltweit um 58 Prozent gesunken.