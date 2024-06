Zuletzt hatte die Gruppe None Of Your Business (NOYB, dt. «Geht Dich Nichts An») des Bürgerrechtsaktivisten Max Schrems in elf Ländern - darunter Deutschland und Österreich - Beschwerde gegen das Vorhaben eingelegt. Sie werfen Meta vor, es den Nutzern extrem schwer zu machen, aus einer neuen Vereinbarung zur Verwendung ihrer Daten herauszukommen. Meta zufolge steht diese jedoch im Einklang mit der Art und Weise, wie andere Technologieunternehmen ihre Künstlichen-Intelligenz-Programme (KI) in Europa entwickeln und verbessern, einschliesslich Google sowie dem ChatGPT-Betreiber und Microsoft-Partner OpenAI.