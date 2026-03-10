Je nach Land liege ⁠der Aufschlag zwischen zwei und fünf Prozent, teilte das ‌US-Unternehmen am Dienstag mit. ‌Er werde für ​Werbebilder und -videos auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp fällig. Meta reagiere damit auf veränderte Rahmenbedingungen und orientiere sich an branchenüblichen Standards. ‌Die Alphabet-Tochter Google und der Online-Händler Amazon wälzen die Kosten für Digitalsteuern ebenfalls ab. Zuerst hatte ​die Nachrichtenagentur Bloomberg die zusätzlichen Gebühren von ​Meta gemeldet.