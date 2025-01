Zuckerberg schrieb in seinem Facebook-Post ausserdem, dass bis zum Ende des Jahres voraussichtlich mehr als eine Milliarde Menschen Metas KI-Assistenten nutzen würden und die konzerneigene KI «Llama 4» sich zum «richtungsweisenden Modell» entwickle. Bei Anlegern kamen seine Ankündigungen gut an. Meta-Aktien stiegen an der Wall Street um ein Prozent. Der Konzern will in der kommenden Woche Quartalsergebnisse vorlegen. Investoren erhoffen sich in diesem Rahmen weitere Details zu den KI-Plänen.