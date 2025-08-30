Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat einem Medienbericht zufolge eine Zusammenarbeit mit den Rivalen Google und OpenAI für die Entwicklung seiner Künstlichen Intelligenz (KI) ausgelotet.

Dem Bericht des Branchendienstes «The Information» vom Freitag zufolge haben Führungskräfte der neuen KI-Sparte die Integration des Google-Modells Gemini sowie von Modellen von OpenAI geprüft. Solche Vereinbarungen seien jedoch nur eine Übergangslösung, bis das hauseigene Modell Llama 5 konkurrenzfähig ist, hiess es in dem Bericht weiter.

Ein Meta-Sprecher erklärte, das Unternehmen verfolge einen umfassenden Ansatz, der eigene Entwicklungen, Partnerschaften und Open-Source-Technologie umfasse. OpenAI, Google und der OpenAI-Unterstützer Microsoft reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters für eine Stellungnahme. Meta investiert derzeit Milliarden, um mit seiner neuen KI-Sparte im Wettbewerb aufzuholen.

(Reuters)