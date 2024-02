Meta pumpt weiter Geld in Metaverse und KI

Meta, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, steckt Milliarden in KI und die virtuelle Welt Metaversum. Dazu kauft die Firma unter anderem bei Nvidia und anderen Anbietern Hunderttausende Spezialchips für die notwendigen Hochleistungsrechner auf. Vor einigen Tagen hatte Zuckerberg in einem Blogbeitrag geschrieben, dass die dritte Version des firmeneigenen Sprachmodells Llama, mit dem Meta ChatGPT Konkurrenz machen will, derzeit trainiert werde.