Rote Zahlen, keine Dividende

Der EBIT belief sich auf minus 17,5 Millionen Franken und lag damit klar unter dem Vorjahreswert. 2024 hatte ein einmaliger Gewinn von 66,6 Millionen Franken aus dem Zusammenschluss von Belimed und Steelco das Ergebnis deutlich gestützt. Neben verschiedenen Sondereffekten belasteten 2025 auch negative Ergebnisbeiträge der Beteiligungen.