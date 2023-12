AMS wird aus dem Stoxx Europe 600 geworfen

AMS Osram konnten in den letzten fünf Handelstagen 17 Prozent zulegen, was das Jahresminus auf 49 Prozent verringert. Am heutigen 6. Dezember läuft die Bezugsfrist für die neu auszugebenden AMS-Aktien aus der Kapitalerhöhung ab.