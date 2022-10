Zusätzliche finanzielle Mittel

Am Dienstag wurde auch bekannt, dass sich Meyer Burger zusätzliche finanzielle Mittel beschaffen will. So plant der Verwaltungsrat des Solarunternehmens eine ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu 250 Millionen Franken. Damit soll die Chance auf ein beschleunigtes Wachstum ermöglicht werden.