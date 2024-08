Medmix will mit seinen Lösungen, so liest man prominent auf der Unternehmenswebsite, «Millionen von Menschen helfen, ein gesünderes und selbstbewussteres Leben zu führen» - und sich damit an Themen wie Gesundheit und Beauty andocken. Bisher hat das noch kaum positiv auf die Aktionäre abgefärbt. Seitdem das Unternehmen im Jahr 2021 vom Industriekonzern Sulzer abgespalten wurde und an die Börse kam, sank der Aktienkurs vom Hoch bei 47,50 Franken auf unter 11 Franken. Die Tiefststand wurde vor wenigen Tagen bei 10,08 Franken erreicht. Wer von Anfang an investiert war, sitzt nun auf einem rund 75-prozentigen Verlust.