Mit einem Kursplus von gut 40 Prozent zählte die Aktie von Meyer Burger 2022 zu den wenigen Börsenüberfliegern in der Schweiz. In diesem Jahr fällt die Kursbilanz hingegen deutlich verhaltener aus. Kostete die Aktie im Februar in der Spitze noch 70 Rappen und mehr, waren es zuletzt keine 56 Rappen mehr. Seit Januar errechnet sich damit ein Plus von weniger als 5 Prozent.