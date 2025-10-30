Nach Jahren als Vorzeigeprojekt der europäischen Solarindustrie steht Meyer Burger vor der Börsendekotierung. Am 14. Januar 2026 wird die Aktie der Thuner Firma vom regulierten Handel an der SIX genommen - der letzte Handelstag ist ein Tag zuvor. Seit Mitte Oktober werden die Aktien wieder gehandelt, zuvor waren sie monatelang suspendiert. Meyer Burger hatte es zuvor versäumt, den Geschäftsbericht 2024 fristgerecht zu veröffentlichen.