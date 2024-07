Dereinst müsste eine Kotierung in den USA nicht unbedingt an der grossen Technologiebörse Nasdaq erfolgen. Denkbar ist, dass Meyer Burger den Börsengang an einem kleinen, lokalen Handelsplatz vornimmt - sofern sich das Unternehmen zu einem solchen Schritt entschliesst. Ein Argument für den Gang an eine kleine anstatt an eine grosse US-Börse lautet: Stand heute ist Meyer Burger im amerikanischen Markt ein vergleichsweise unscheinbarer Akteur. Der Branchennachbar First Solar verfügt über ein Mehrfaches an Produktionskapazität und Umsatz, zudem hat sich die First-Solar-Aktie markant positiver entwickelt als der Titel von Meyer Burger.