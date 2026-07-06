In den vergangenen Monaten haben US-Technologiekonzerne nach Angaben des Portals Layoffs.fyi etwa 120'000 Jobs abgebaut. Vor allem ‌Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services (AWS) stehen wegen der steigenden Kosten für den Aufbau neuer ​Rechenzentren unter Sparzwang. Allein Microsoft will ​im laufenden Jahr 190 ​Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.