Im Rahmen der Vereinbarung wird Microsoft den Angaben zufolge eine Vorauszahlung von 20 Prozent leisten. Ab dem kommenden Jahr könne der Software-Konzern, der zu den drei weltgrössten Cloud-Anbietern zählt, auf Iren-Server mit hochmodernen KI-Prozessoren des Weltmarktführers Nvidia zugreifen. Parallel dazu gab Iren eine Vereinbarung mit dem Computerkonzern Dell zur Lieferung von Server-Chips und anderen Komponenten für Rechenzentren im Volumen von 5,8 Milliarden Dollar bekannt.