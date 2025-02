Die Geschäftsmodelle wurden bisher nicht angetastet. Dies könnte sich ändern, meint Moeller. GenAI beschleunige Innovation innerhalb von Banken und senke gleichzeitig die Kosten für neue Anbieter, so der Experte. Family Offices, die privaten Vermögensverwalter von Superreichen, stellten bereits eine scharfe Konkurrenz für Privatbanken dar. Gerade in den USA liessen sich viele der sehr Wohlhabenden nicht mehr von traditionellen Grossbanken beraten. «Mit künstlicher Intelligenz können Family Offices sehr günstig aufgebaut oder vergrössert werden», sagte Moeller. Aber nicht nur für Family Offices biete KI grosses Potenzial. «Auch Banken, die bisher kaum im Wealth Management aktiv waren, könnten mit Hilfe von KI in das Geschäft einsteigen, ohne viel in Kundenberater investieren zu müssen.» So könnten etwa die deutschen Landesbanken von einem solchen Schritt profitieren.